Капитальный ремонт школы № 10 в Королеве завершили на 85%

На улице Дзержинского в Королеве завершается капитальный ремонт здания школы № 10, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время на площадке задействовано более 60 рабочих. Строители проводят прокладку слаботочных сетей и оконечных устройств, электромонтажные работы, укладку настенной плитки в санузлах, устройство входных групп, работы по благоустройству территории и фасадные работы. Общая площадь здания составляет 3 011,5 кв. метров.

До конца августа рабочим предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт внутренних помещений, установить новую мебель и оборудование.

Открытие запланировано на начало учебного года. Обновленная школа примет 850 учеников.

Ремонт объектов образования проводится в Королеве ежегодно. В 2022 году комплексно отремонтирована школа № 13, в 2023 — гимназия № 17. В этом году в программу ремонта вошли школы № 10 и 22, а также дошкольное отделение гимназии № 11.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.