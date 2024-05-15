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Капитальный ремонт продолжается в здании школы № 9 в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске приступили к монтажным работам в здании школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В. В. Лебедева, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

«На площадке задействованы 62 рабочих и 2 единицы техники. Сейчас приступили к монтажным работам инженерных сетей, фасадным и кровельным работам», — уточняется в сообщении.

Обновленная школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.