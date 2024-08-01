Капитальный ремонт планируют провести в Ложковской школе Солнечногорска

В поселке Майдарово округа Солнечногорск в следующем году планируют провести капитальный ремонт в Ложковской СОШ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмоковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ Ложковская СОШ в городском округе Солнечногорск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МБОУ Ложковская СОШ, Московская область, округ Солнечногорск, п. Майдарово».

Работы необходимо произвести в двухэтажном здании 1984 года постройки, общая площадь которого составляет 1 649 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.



«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.