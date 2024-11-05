Капитальный ремонт начался в детской музыкальной школе Дубны
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Работы по капитальному ремонту здания «Детской музыкальной школы» начались на улице Флерова, д. 4, Дубны, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Работы проведут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.
«Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам по демонтажу внутренних конструкций», — говорится в сообщении.
В здании площадью 1 308 кв. метров планируется провести ремонт фасада, входной группы, замену кровли и всех инженерных систем, а также отделку помещений. В классы поставят новые мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.
Дата создания образовательной организации — 1956 год.
Открыть обновленную музыкальную школу планируется 1 сентября 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.