Капитальный ремонт лицея в Солнечногорске завершен на 50%

В городском округе Солнечногорск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы в лицее № 1 имени Александра Блока стартовал капитальный ремонт здания. На сегодняшний день строительная готовность здания составляет 50%, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательное учреждение было построено еще в 1964 году. Общая площадь здания 2 943,9 кв. метров.

«Сейчас на объекте работают 50 специалистов. Ведутся фасадные и кровельные работы, прокладка трубопровода отопления, устройство системы водоснабжения и вентиляции. Один из новых этапов работ — чистовая отделка на втором и третьем этажах здания. Строители укладывают плитку на пол и штукатурят стены, проводят электромонтажные работы», — уточняется в сообщении.

Лицей ждет поставка новой мебели и оборудования.

Полностью завершить капитальный ремонт в лицее планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.