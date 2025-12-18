Капитальный ремонт лицея № 2 в Серпухове выполнен на 25%

«В настоящее время на объекте трудятся 55 человек, 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные. Параллельно осуществляется ремонт кровли, электромонтажные работы и монтаж окон», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в здании общей площадью 6 796,1 кв. м. проведут кровельные, фасадные и отделочные работы, обновят входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также в рамках реконструкции благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.