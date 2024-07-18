сегодня в 18:26

Капитальный ремонт лицея имени Тихонова в Подмосковье выполнен на 70%

Общая стройготовность здания лицея № 2 имени Тихонова в Павловском Посаде составляет 70%, ремонт планируют завершить до 20 августа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования» в Павловском Посаде продолжается капитальный ремонт здания лицея № 2 имени Тихонова. Общая стройготовность составляет 70%», — говорится в сообщении.

Сейчас на объекте — 80 рабочих и 2 ИТР. Ведутся кровельные и фасадные работы, шпатлевка стен, электромонтажные работы, кладка напольной плитки, работы по слаботочным системам.

Строители проводят устройство входных групп, благоустройство прилегающей территории.

В ходе капремонта подрядчик обновит кровлю и фасад здания, заменит все инженерные сети и оборудование, установит новые окна и двери, сантехническое оборудование, проведет ремонт внутренних помещений.

Лицей также оснастят новой мебелью и оборудованием.

Здание лицея в пер. Корнево-Юдинский построено в 1974 году, его площадь — более 5,4 тыс. кв. метров.

Завершение работ запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.