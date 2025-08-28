Капитальный ремонт кровли завершен в доме № 14 микрорайона ДЗФС в Дмитрове

В микрорайоне ДЗФС города Дмитров генеральным подрядчиком ООО «СтройМонтажЦентр» завершен капитальный ремонт кровли в панельном доме № 14, построенном в 1977 году. Обновление крыши общей площадью более 950 кв. м позволит исключить протечки и повысит энергоэффективность здания, в котором расположены 66 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе работ был полностью разобран старый кровельный «пирог». Строители отремонтировали швы плит перекрытия, загрунтовали основание битумной эмульсией, выполнили утепление плитами из полистирола и керамзитом, а также сделали разуклонку и стяжку. В качестве финишного покрытия использованы современные наплавляемые рулонные материалы.

Кроме того, специалисты провели комплекс сопутствующих работ: замену наружного водостока, фановых труб и ограждения крыши; привели в порядок вентшахты, выходы на кровлю и парапеты.

Капитальный ремонт в доме № 14 является частью масштабной программы, реализуемой в Дмитровском округе.

В текущем году запланирован ремонт в 42 многоквартирных домах. На сегодняшний день работы уже завершены в 17 МКД. В планах — обновление кровель в 28 домах, приведение в порядок фасадов с заменой балконных плит в 12 домах и ремонт инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения) в 2 домах.

«Капитальный ремонт кровли — это важный шаг в создании комфортной городской среды. Мы делаем все для того, чтобы в период межсезонья, дождей или снегопадов каждый житель был уверен, что его дом — его крепость», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.