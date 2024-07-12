Капитальный ремонт хирургического корпуса в Домодедове идет с опережением сроков

В Домодедове в хирургическом корпусе больницы идет капитальный ремонт в рамках областной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Объем средств на проведение капитальных работ из регионального бюджета составляет свыше 463 миллионов рублей. Ремонт продлится до осени 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Постройка 1964 года будет полностью реконструирована, от старого здания останется только фасад, но и его ждет обновление. Произведём замену всех инженерных коммуникаций и кровли», — прокомментировал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

На время реконструкции хирургического корпуса пациентов перевели в филиал больницы в микрорайоне Авиационный. Там действуют два хирургических отделения и одно урологическое. Медицинский персонал оказывает помощь жителям округа и Подмосковья в штатном режиме.

«В результате капитальных работ и реконструкции в домодедовской больнице появятся абсолютно новые условия для пациентов и медицинского персонала. Будут встроены двухместные палаты с санузлами, будет оборудовано новое реанимационное отделение. Будет продлена замена лифтового хозяйства и приобретено новое оборудование», — пояснила заместитель главного врача по медицинской части Ольга Лобанова.

Обновленный корпус включит в себя новое реанимационное отделение, хирургический блок с тремя операционными, которые будут оснащены по современным стандартам медицинского обслуживания.

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