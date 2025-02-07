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Капитальный ремонт детской больницы в Люберцах завершится в 2027 году

Капитальный ремонт детского стационара Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы полностью завершится в 2027 году, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков

Капитальный ремонт здания детского стационара Московского областного центра охраны материнства и детства начался в ноябре 2024 года.

«В настоящее время активно ведется демонтаж. В рамках программы специалисты полностью обновят инженерные системы, фасад, кровлю, выполнят внутреннюю отделку помещений, также будет поставлена новая мебель», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что здание детской больницы 1986 года постройки сейчас обновляется по губернаторской программе.

«Проведение капремонта планируется в два этапа, полное завершение работ — в 2027 году, — подчеркнул Владимир Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.