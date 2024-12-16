Капитальный ремонт детского сада проходит в Серебряных Прудах

В рамках реализации государственной программы «Образование Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия» в Серебряных Прудах продолжаются ремонтные работы в дошкольном отделении «Журавушка» Клемовской школы. Об этом сообщает пресс-служба секретарь местного отделения партии, глава округа Олег Павлихин .

В 2021 году от жителей поступили наказы, касающиеся ремонта и обновления дошкольного образовательного учреждения, которые и были включены в народную программу партии. Так ремонт объекта стартовал весной 2024 года.

В настоящее время выполнены демонтажные и кровельные работы. Завершена черновая отделка стен и кладка перегородок — 90%. Ведутся фасадные и общестроительные работы, произведён монтаж оконных блоков с установкой новых стеклопакетов.

Актив партийного проекта «Новая школа», секретарь местного отделения партии, муниципальные депутаты вместе с родительским сообществом проводят еженедельные контрольные мероприятия по ходу выполнения работ.

«Впереди самый трудоемкий этап — инженерные системы: это электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция. В некоторых помещениях будет установлена система теплого пола. После капитального ремонта учреждение оснастят новым оборудованием», — комментирует секретарь местного отделения партии, глава округа Олег Павлихин.

Вместимость учреждения — 280 человек, 160 воспитанников на время ремонта переведены в другие дошкольные отделения городского округа.

После капитального ремонта образовательное учреждение будет обновленным и модернизированным и станет площадкой по формированию всесторонне развитой творческой личности ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.