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Капитальный ремонт Демиховского лицея в Орехово-Зуеве завершен на 60%

В Орехово-Зуевском городском округе продолжается ремонт Демиховского лицея, строительная готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке более 60 рабочих и 2 единицы техники. Подрядчик продолжает фасадные и кровельные работы, установку оконных блоков, монтаж инженерных сетей, устройство входных групп, укладку настенной и напольной плитки», — уточняется в сообщении.

В ходе проводимых работ обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Школа будет оснащена современным оборудованием и мебелью.

Образовательное учреждение открыто в 1968 году. Общая площадь здания составляет более 3 тыс. кв. метров. Завершить все работы планируется до 20 августа. Открытие лицея — 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.