Капитальный ремонт бассейна «Чайка» в Сергиевом Посаде завершен на 60%

В городе Пересвет Сергиево-Посадского округа продолжается капитальный ремонт в чаши плавательного бассейна «Чайка». Строительная готовность составляет 60%. Капремонт ведется в рамках президентской программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Подрядчик выполняет работы по монтажу слаботочных сетей, устройству стяжки площадки и лестниц, покраску и финишной отделке внутренний помещений, кладку перегородок.

«Чайка» — единственный бассейн в округе с зоной для прыжков в воду с трех- и пятиметровыми вышками. За 53 года работы спортивный объект давно требовал обновления — была плохая гидроизоляция чаши. Системы водоподготовки заросли накипью, оконные блоки устарели и принято решение заменить все.

В ходе капремонта подрядчик выполнит ремонт кровли, замену фасадов, окон, дверей и инженерных сетей. Внутри выполнят отделку помещений: отремонтируют полы и потолки, заменят плитку и спортивное оборудование.

В бассейне тренировались более 150 спортсменов. На время их переведут в другие центры.

Общая площадь составляет почти 2 тыс. кв. метров.

Открытие запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к 2026 году в регионе будет построено 34 спортивных объекта.

«В ближайшие 5 лет (с 2022 по 2026 годы) в Подмосковье введем 34 новых спортивных объекта — 16 стадионов, 7 ФОКов с залом, 5 комплексов с катками, 3 бассейна, 2 манежа и футбольное поле с трибунами. Также ведем большую работу по капитальному ремонту объектов», — отметил Воробьев.