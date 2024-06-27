Капитальный ремонт бассейна «Бриз» в Дмитровском округе завершен на 80%

В рамках госпрограммы Московской области продолжается капитальный ремонт здания бассейна «Бриз» в Дмитрове. Общая стройготовность составляет 80%. Об том сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса.

«В работах задействованы более 40 рабочих и 5 единиц спецтехники. На площадке ведутся электромонтажные работы, монтаж софитов, подключение групп оборудования водоподготовки, облицовка поверхности бортов большого бассейна плиткой, фасадные работы и устройство входной группы», — уточняется в сообщении.

Бассейн был построен в 1988 году. В обновленном здании будут созданы зона ресепшен, уютное место ожидания, возможность трансляции тренировок для родителей и кафе. В здании будет установлена новая мебель и оборудование.

«Бриз» имеет важное значение для развития детского спорта в Дмитровском городском округе. Особенность спортивного объекта состоит в наличии чаш на 9 и 25 метров, которые рассчитаны для занятий разных возрастных групп. Кроме того, в бассейне будут тренироваться юные пловцы из спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров».

Завершить строительство планируется в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.