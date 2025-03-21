Калькуляторы расчета мест парковки при проектировании домов набирают популярность

Формирование комфортной городской среды в Московской области невозможно без грамотной организации парковочных мест для жилых, социальных, офисных, торгово-развлекательных и иных объектов. Чтобы упростить процесс проектирования и сэкономить время специалистов, Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» реализованы два онлайн-сервиса для расчета количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«За два года специалисты воспользовались сервисами для онлайн расчета количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения более 85 тыс. раз. Онлайн-сервисы автоматизируют рутинные задачи, значительно упрощают и ускоряют работу. Эти инструменты позволяют специалистам еще на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое количество мест хранения автомобилей», — рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Калькуляторы доступны для пользователей на Геопортале Подмосковья: https://rgis.mosreg.ru/v3/#/

Планирование парковок на застраиваемой территории осуществляется на этапе разработки проектной документации необходимой для получения разрешения на строительство. Расчет количества мест хранения автомобилей производится в соответствии с требованиями законодательства и утвержденными нормативами градостроительного проектирования Московской области.

«Калькуляторы» парковочных мест — одни из лидеров по количеству обращений. В среднем в месяц сервисами пользуются порядка 3,5 тыс. раз. Это очень удобный и простой инструмент, помогающий избежать неточностей при расчетах», — отметил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Для того, чтобы рассчитать нужное количество парковочных мест для нежилых объектов необходимо выбрать назначение объекта (объект нежилого назначения или объект социальной инфраструктуры), затем из предложенного перечня выбрать функцию будущего здания и заполнить обязательные предлагаемые поля: общую площадь помещений здания или количество сотрудников/посетителей/посадочных мест и другое. Далее нажать кнопку «Рассчитать». На экране появится минимальное необходимое количество парковочных мест для данного объекта.

Для жилых зданий требуется указать планируемую площадь квартир, а также исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта, в том числе социальным. Сервис моментально предоставит данные по минимальному количеству машино-мест для постоянного и временного хранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.