Каким будет парк «Крылатские холмы» в Москве

В столичном парке «Крылатские холмы» идет масштабное обновление. В ближайшее время его территория превратится в комфортное пространство для активного спорта, семейного отдыха и познавательных прогулок.

Работы ведутся в разных частях парка. На Малом кольце полностью обновлено асфальтовое покрытие. Благодаря этому велосипедисты смогут развивать более высокие скорости и чувствовать себя максимально комфортно. Нанесена новая разметка трассы, согласованная с профессиональными спортсменами.

В парке «Крылатские холмы» ведутся работы на Большом велокольце, длина которого достигает 8,4 км. Там меняют асфальт с использованием технологии рециклинга.

В рамках благоустройства на объекте будут оборудованы современные детские площадки, спортивные зоны с уличными тренажерами, отдельные площадки для выгула и тренировок собак, а также живописные экотропы для прогулок на свежем воздухе.

Для любителей более экстремальных видов спорта в «Крылатских холмах» создадут маунтинбайк-парк. Маршрут обойдет все зеленые насаждения, элементы трассы сделают из натурального дерева и камней.

Парк знаменит не только своей богатой спортивной историей, но и уникальной природной средой. Чтобы гости могли больше узнать о парке, здесь работает Инфоцентр, где можно узнать все о жизни «Крылатских холмов» сегодня и о том, какими они станут после благоустройства. Он находится напротив дома № 33 по ул. Крылатские холмы. Тут можно воспользоваться интерактивным экраном, где собрана полезная информация о парке, а также ознакомиться с рендерами. Каждый день здесь работают специалисты, в числе которых экологи.