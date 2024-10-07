Как обогреть квартиру пока не включили отопление: лучшие решения

О капитальных решениях, которые могут помочь с обогревом квартиры на время отсутствия отопления, РИАМО рассказал ведущий архитектор-аналитик Level Group Петр Пелешук.

Кондиционеры, бризеры, электрокамины

По его словам, на время отсутствия отопления решить проблему обогрева квартиры могут кондиционеры: большинство современных кондиционеров уже имеют режим подогрева воздуха, отмечает эксперт. Стоит присмотреться и к бризерам, если возможность их установки предусматривает конструкция дома. Эти устройства помогают очистить и нагреть поступающий в квартиру воздух.

Электрокамин — интересное стилистическое решение, которое может вписаться в интерьер намного лучше, чем привычные электрические обогреватели, добавляет он.

Поможет ли теплый пол обогреть квартиру

Следует отметить, что основная функция теплого пола — подогревать его поверхность, а не отапливать помещение.

«Как правило, теплый пол рекомендуется применять в зоне, где отделка решена керамической плиткой, камнем и другими холодными на ощупь материалами. Такая система способна создать комфортную температуру именно напольного покрытия, чтобы можно было ходить по комнате, к примеру, без домашней обуви», — отмечает Пелешук.

Безусловно, дополнительный источник тепла пол может создать, но эффект относительно всего пространства будет незначительным, подчеркивает он. Поэтому в первую очередь стоит подготовить отопительные приборы — радиаторы и конвекторы, чтобы обеспечить их безаварийную работу. Не лишним будет и озаботиться изоляцией путей вероятного оттока тепла из помещений.

Как избежать утечек тепла с помощью правильного остекления

Правильное остекление может помочь решить проблему теплоизоляции квартиры раз и навсегда, уверен эксперт.

«Первостепенно рекомендуется проверять окна при приемке квартиры, в частности - прилегание уплотнителя, целостность стеклопакета, его герметичность, а также положение и точки крепления оконного блока в монтажном проеме. Случается, что недобросовестные строители устанавливают оконные блоки с нарушением технологий, что влечет за собой множество проблем в помещении с тепло-, шумо- и даже гидроизоляцией, причину которых на первый поверхностный взгляд трудно идентифицировать и устранить», — предупреждает Пелешук.

Также рекомендуется делать выбор в пользу более толстых стеклопакетов. К примеру, вместо стандартных двухкамерных моделей толщиной 30–40 мм можно рассмотреть 52 мм с внутренним пространством камер 24 и 16. Однако, так как рамы в большинстве случаев соответствуют конкретным стеклопакетам, данная процедура повлечет за собой замену оконного блока целиком.

Как утеплить стены и избежать утечек тепла

Контролировать качество стен желательно до стадии какой бы то ни было отделки, рекомендует эксперт. Отсутствие напольных покрытий и чистовых материалов на стенах поможет вам более точно диагностировать проблемные места, убедиться в отсутствии трещин и выбоин, проверить стыки на наличие зазоров.

«В первую очередь необходимо осмотреть все углы и примыкания конструкций: пол/стена, стена/потолок, стена/стена, стена/перегородка, стена/оконный блок. В этих местах может поддувать уличный воздух и даже просачиваться влага, а решить эту проблему можно при помощи качественной изоляции. Особого внимания требуют и участки, рискующие стать мостиками холода: выступающие конструкции, стеновые швы, примыкания окон и дверей. Если вы регулярно замечаете конденсат или проступающие характерные пятна на чистовой отделке – следует обратиться к специалисту», — отмечает Пелешук.