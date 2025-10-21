Как не потерять квартиру и деньги: названы главные риски при покупке жилья

В России стоит ввести обязательную правовую экспертизу сделок с недвижимостью. Покупатель крайне слабо защищен, и процедура возврата средств через суд может не завершиться успехом. Об этом РИАМО сообщил президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Ранее газета «Известия» сообщила, что депутат Госдумы Александр Якубовский направил письмо в Минюст РФ с предложением расширить функции нотариусов при регистрации документов на фоне массового расторжения сделок купли-продажи недвижимости с добросовестными покупателями из-за действий мошенников.

«Это вполне здравая инициатива, ее необходимость, действительно, подтверждается судебной практикой. Недостаточно удостоверится в том, что владелец квартиры дееспособен. Есть целый „букет“ факторов, по которым суд может опротестовать законность продажи квартиры», — сказал Кандикудряков-Тигранн.

По словам эксперта, основанием для признания сделки недействительной может стать квартира, которая является совместно нажитым имуществом. В этом случае необходимо согласие второго супруга. Еще выставленная на продажу квартира может быть приобретена в том числе с использованием маткапитала, а при этом доля собственности несовершеннолетних не была выделена и т. д.

Любой юрист, специализирующийся в вопросах купли-продажи недвижимости, назовет еще десяток оснований для признания сделки либо ничтожной, либо недействительной. Покупатель крайне слабо защищен, и процедура возврата средств через суд мало того, что займет длительное время, так еще не факт, что увенчается успехом.

«Так что вводить обязательную проверку юридической чистоты квартиры — правильное решение. Важно, чтобы туда были включены все базовые вопросы, а сам процесс проходил максимально быстро. Иначе непродуманным решением можно остановить весь вторичный рынок», — заключил Кандикудряков-Тигранн.

Ранее в Москве пенсионерка спустя 6 лет отсудила проданную соседу квартиру. Пожилая женщина заявила, что якобы страдает умственной отсталостью и не отдавала отчет своим действиям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.