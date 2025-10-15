Как меняется площадь квартир в Москве и области — мнение эксперта

За последние пять лет средняя площадь квартир в Московской области упала на 15%. И это несмотря на принятую с 2025 года норму об отмене продажи объектов меньше 28 м2. При этом в границах старой Москвы динамика иная — количество малогабаритных квартир сократилось на 50% и составляло всего 8% от валового предложения. О причинах такой ситуации РИАМО рассказал владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

Рынок Москвы наиболее остро отреагировал на ультракомпактное жилье для студентов, молодых пар и для сдачи в аренду — подобное предложение в столице всегда будет пользоваться спросом, отмечает он.

Кроме того, видя «турбулентность» курсов валют и геополитическую неопределенность, консервативные инвесторы (кто боится криптовалют и прочих рисков) старались диверсифицировать свои небольшие активы и, например, инвестировать в объекты до 10-15 000 000 рублей, которые можно быстро превратить в денежные средства при необходимости. А наученные опытом дефолтов граждане с детьми поспешили «спасти» накопления и купить жилье детям на вырост, говорит Нигматуллин.

В области ситуация иная, подчеркивает он. Регион перспективен — как в плане комплексного развития территорий, так и транспортного развития инфраструктуры. В нем строятся как научные, так и корпоративные кластеры (Сберсити), что делает объекты перспективными в долгосрочном периоде. Кроме того, доступность таких квартир выше. На уже начатых площадках можно купить студии по 24-26 м2 от 5 000 000 рублей в зависимости от класса и стадии готовности. Речь идет о хорошей транспортной доступности и до 10 км от МКАД. Такие объекты могут позволить уже себе не только инвесторы, но и молодые специалисты с небольшим накоплением и доходом от 150 000 рублей. И речь тут уже даже не об ипотечном продукте. Имея накопления можно рассмотреть варианты с рассрочкой или краткосрочным потребительским кредитом, отмечает эксперт.

При этом в молодом возрасте расстояние 15 минут до МЦД не кажется проблемой, а понимание, что через 5 лет рядом будут метро и ТЦ, формирует позитивное мышление и отношение к покупке. Которую со временем можно обменять на более просторное жилье, добавляет он.

«В горизонте 3-5 лет мы увидим смену тренда — в новых проектах малогабаритное жилье просто не предусмотреть. Но при этом нельзя не отметить возрастающую интеграцию области в социокультурную и бизнес-среду страны. И жилье в области начинает расцениваться не только как бюджетная альтернатива спальным районам «старой Москвы», но и как локация с самоценными преимуществами», — говорит Нигматуллин.

Флагманом такой интеграции всегда считалась неофициальная столица области Красногорск, но за ней подтянулись Химки, Долгопрудный (возрастающая роль кластера МФТИ), Жуковский (стратегические задачи в текущих реалиях ЛИИ имени Громова и ЦАГИ), города на маршрутах МЦД-3 и МЦД-4.

«Граждане в Московской области действительно стали выбирать лучшие варианты, но исходя из своих задач. И малогабаритное жилье до 28 м2 (или 28-30 м2 в дальнейшем) имеет своего конкретного целевого потребителя, причем, не только из категории инвесторов», — уверен эксперт.