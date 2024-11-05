Как изменилась Москва за 30 лет

За 30 лет столица изменилась до неузнаваемости. Повсеместное использование искусственного интеллекта и электрогаджетов, модернизация транспортных систем, архитектурные новации застройщиков — в мегаполисе произошли невероятные трансформации.

В 6 раз выросли темпы строительства

Москва стала одним из наиболее быстрорастущих мегаполисов мира. За 30 лет построили современные ЖК, провели реновацию старых районов и редевелопмент промзон. Стремительный рост городской застройки вызвали увеличение населения и изменение подходов к градостроительной политике.

Если в 1993 году в Москве сдали 2,28 млн кв. м жилья, то в 2023 выдали разрешений на возведение объектов площадью 18,2 млн кв. м. Темпы застройки не снижаются. Компания «Донстрой» в 2023 году ввела в эксплуатацию более 630 тыс. кв. м недвижимости, из которой более 50% — жилая.

Изменился подход к архитектурным решениям

Если в 90-х годах для Москвы была характерна сдержанная архитектура позднесоветского периода, то сегодня в столице возникли стильные ЖК с уникальным дизайн-кодом. Современные здания отвечают высоким требованиям комфорта и воплощают технологический прогресс.

Одним из первых знаковых проектов, изменивших представление о московской застройке, стал ЖК «Алые Паруса», возведенный компанией «Донстрой». Революционный для своего времени проект — первый в Москве комплекс класса люкс с собственным яхт-клубом. Он задал тренд на роскошные новостройки.

Еще один уникальный проект — «Триумф-Палас», воплощающий в современном исполнении классическую архитектуру и элегантность сталинских высоток. Расположенный на северо-западе Москвы комплекс занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Он долго удерживал статус самого высокого жилого здания Европы. Изысканные интерьеры, закрытая территория, качественная инфраструктура и завораживающие виды на Москву сделали «Триумф-Палас» символом роскоши и престижа. С окончания строительства в 2006 году «Триумф-Палас» остается востребованным ЖК столицы, символом качества и архитектурной амбициозности. Эксклюзивные проекты «Донстрой», такие как «Жизнь на Плющихе», Grand Deluxe на Плющихе и Barrin House кардинально изменили облик района Хамовники, сделав его востребованным и престижным. В данных кварталах сочетаются инфраструктура класса люкс в окружении лучших культурных и образовательных и центров Москвы, безупречный сервис, закрытые дворы и элитный декор.

Реновация и освоение бывших промышленных зон

За последние 30 лет реновация промзон стала одной из ключевых тенденций в развитии городской застройки столицы. В городе еще сохранились тысячи гектаров не используемых территорий, ранее занятые фабриками и заводами. Благодаря застройщикам сейчас они превратились в современные деловые и жилые районы.

Принятая мэром Сергеем Собяниным в 2017 году стратегия комплексного развития таких зон позволяет освободить под застройку земли в центральных районах и создать современные, удобные пространства для работы и жизни. В текущем году эксперты выявили 235 подобных проектов. Градостроительный потенциал бывших промзон составляет 35 млн кв. м.

В портфеле компании «Донстрой» — масштабные проекты редевелопмента в ЮВАО (проект «Символ» в Лефортово) и СЗАО (проект «Сердце столицы» в Хорошево-Мневниках). «Сердце столицы», построенный на территории завода железобетонных конструкций и асфальтно-бетонного завода, завоевал любовь москвичей благоустройством, удобным расположением и современным обликом. В рамках проекта промзона трансформировалась в процветающее urban-пространство с живописными видами на Сити и Москву-реку.

«Символ», возведенный на территории завода «Серп и молот», стал городской экосистемой из развитой инфраструктуры, парков и комфортных домов. Каждый квартал комплекса — уникальная дизайн-концепция, создающая атмосферу уюта в центре мегаполиса.

Новый подход к инфраструктуре и благоустройству города

Важным направлением стало создание жилых кварталов по концепции «15-минутного города», где все необходимые объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности от дома. Многие проекты девелопера «Донстрой» построены в соответствии с этим принципом. В пешей доступности жителей ЖК «Символ» расположены более 120 объектов внутриквартальной инфраструктуры — детсады, Бауманская инженерная школа, медцентры и ФОКи, рестораны, кафе, супермаркеты и салоны красоты.

В Москве активно благоустраивают общественные пространства. Дворы, парки и набережные реконструируют в зоны отдыха и занятий спортом. Масштабному озеленению подверглась территория «Символа» в Лефортово — живописный парк «Зеленая река» площадью 10 га расстилается вдоль всех кварталов комплекса. А набережная в районе жилого комплекса «Остров», другого проекта «Донстрой», отличается прогулочными зонами вдоль водных каналов.

Москва продолжает активно развиваться, сохраняя баланс между архитектурными традициями и инновациями. Развитие транспортной инфраструктуры, реновация промзон и строительство комфортных жилых комплексов делают город удобным для жизни, работы и отдыха.