Кадр и освещение: как правильно фотографировать квартиру для аренды

Фотография – один из способов продвижения на рынке аренды. От качества снимков зависит спрос и цена на квартиру. Как правильно выстраивать кадр и подготовиться к съемке, рассказали эксперты «Общественной службы новостей» .

Во-первых, квартиру надо хорошенько убрать, на фото она должна выглядеть чистой и опрятной. Необходимо убрать все лишние вещи – например, одежду, а также другие фотографии и, возможно, картины.

«Съемку лучше проводить при дневном освещении, чтобы точнее передать оттенки обоев, мебели и текстиля», - отметил эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

С другой стороны, слишком пустой и стерильной квартира тоже не должна выглядеть. Диван и кровати имеет смысл аккуратно застелить, занавески – погладить .В ванной комнате необходимо убрать все лишние вещи хозяев, крышку унитаза закрыть, добавил эксперт.

Лучшее время для съемки – это солнечный день, перед закатом солнца. В эти часы мягкий свет сможет придать изображению комнаты объема, уточнил Васильев.

Эксперт заключил, что для хорошей съемки необходимо тщательно выстроить кадр, следить за ровным горизонтом и при необходимости поставить свет.