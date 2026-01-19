Кадастровые работы завершили на территории Покровского храма в Рузском округе Подмосковья

Специалисты подготовили технический план объекта недвижимости, включающий основные характеристики церковного домика, принадлежащего православному приходу Покровского храма в селе Богородское Рузского округа Одинцовской епархии Русской Православной Церкви.

Проведение кадастровых работ направлено на обеспечение точности и актуальности сведений о недвижимости для государственного реестра. Это способствует прозрачности и законности владения объектом православной общиной и создает условия для дальнейшего развития прихода.

Покровский храм в селе Богородское был построен в 1807 году на месте прежней деревянной церкви. В 1937 году храм закрыли, а в 1995 году здание передали общине верующих, после чего начались богослужения и реставрация. Сейчас храм полностью отреставрирован.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.