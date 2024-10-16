Кабинеты ремонтируют в 7 поликлиниках Щелковской больницы

В 7 подразделениях Щелковской больницы ведется ремонт кабинетов для установки нового оборудования: поликлиники № 2, 3, 4, а также в п. Биокомбината, Свердловском, Загорянском и Медвежьих Озерах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Щелковскую больницу планируется поставка современных аппаратов для маммографических и рентгенологических исследований. Всего 5 новых рентгеноаппаратов, один стационарный рентгенографический комплекс, 2 флюорографа и 2 маммографа.

«Мы ждали этого три года. И вот, наконец, в нашей поликлинике проводится капитальный ремонт рентген-кабинета. Старое оборудование будет заменено на новый цифровой рентгеноаппарат и новый цифровой маммограф», — рассказала заведующая Загорянской поликлиникой Александра Ященко.

Подрядные организации уже начали демонтаж в кабинетах. В помещениях предстоит установить рентгенозащитные двери, заменить напольное покрытие и покрасить стены. А затем смонтировать медицинское оборудование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.