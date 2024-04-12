Кабельный завод в Подольске достроят на два года раньше

Здесь в рамках программы импортозамещения возводят новое производственное здание, где будут изготавливать интернет-кабель. В настоящее время строительная готовность объекта площадью более 29 тысяч квадратных метров превышает 50%.

Ведутся работы по устройству кровли, полов, монтаж внутренних инженерных сетей. Для обслуживания будущего предприятия уже построили отдельную котельную.

Завершить строительство рассчитывают на два года раньше запланированного срока — летом 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.