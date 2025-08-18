сегодня в 12:13

К открытию готовится обновленная школа «Содружество» в Клину

В подмосковном Высоковске городского округа Клин продолжается капремонт средней школы «Содружество» на улице Первомайская. Общая стройготовность составляет 95%, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«На сегодняшний день полностью завершены работы демонтажные работы, проведен ремонт кровли и фасада. В настоящий момент завершаются общестроительные и отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей к школе территории и поставка оборудования, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь здания составляет 4 280 квадратных метров, здание было построено в 1965 году. По проекту капремонта в здании проводятся кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции и канализации, внутренние работы, благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.