К концу 2024 года ставки по ипотеке в РФ могут превысить 30%

Аналитики предполагают, что если Центробанк России в декабре снова повысит ключевую ставку, то средняя ставка по рыночной ипотеке к концу года может превысить 30% годовых, пишет РБК .

Несколько дней назад Сбербанк и ВТБ повысили ставки по рыночной ипотеке до 28,7% и 29,5%. Другие кредитные организации пока не меняли этот показатель, но специалисты «РБК-Недвижимость» считают, что они обязательно повысят ставки в ближайшее время.

«Никакого чуда не произойдет, все остальные банки, следуя примеру лидеров рынка ипотечного кредитования, поднимут ставки до уровня запретительных или будут предлагать разные услуги: платные скидки, платные комиссии, единовременные платежи и прочее для уменьшения ипотечной ставки», — высказалась заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

Школьная также отметила, что на самом деле уже нет смысла поднимать ставку по ипотеке, так как для массового потребителя она перестала быть инструментом помощи в улучшении жилищных условий. Она превратилась в «имитацию» такого инструмента, считает эксперт.

Банки столкнулись с падением доходности ипотечного кредитования из-за растущих издержек на долгосрочное фондирование. В связи с повышением Центробанком ключевой ставки финансовые организации вынуждены поднимать проценты по жилищным займам, чтобы компенсировать снижающуюся прибыльность этого направления бизнеса.