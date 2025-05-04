Юрист рассказал дачникам, какие постройки в РФ облагаются налогом с 2025 года

Владельцы дачных участков в России с 2025 года должны будут регистрировать в Росреестре такие постройки, как баня, сарай и теплица в Росреестрве. Все эти строения с 2025 года будут облагаться налогом. Юрист Илья Русяев рассказал, как действовать дачникам, чтобы не нарваться на штраф, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам юриста, согласно новым правилам, налог с 2025 года нужно будет платить владельцам теплиц, бань, сараев и других надворных построек, которые будут находиться на дачных участках. Если владельцы не зарегистрируют их в Росреестре и будут уклоняться от налогов, постройки могут снести, а хозяев оштрафовать.

По словам руководителя направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергея Сергеева, речь идет о капитальных постройках.

Налогом будут облагаться строения, которые стоят на фундаменте, но на данный момент есть ряд вопросов, которые требуют уточнений.

«Например, есть фундамент, на нем установлена теплица. Ее саму легко перенести или разобрать, а вот фундамент останется. Тогда остается неясным, как его регистрировать. Тем более, что владелец может построить на нем вместо теплицы беседку», — пояснил Сергеев.

Обязательной регистрации в Росреестре будут подлежать только капитальные постройки. Если, например, теплица стоит на участке без фундамента, ее не нужно будет регистрировать. За нарушение законом предусмотрены штрафы.