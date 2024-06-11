Юлиана Княжевская: в Зеленограде возводят новый общественный центр

сегодня в 11:23

В Зеленоградском административном округе столицы на средства частных инвесторов собираются построить современный общественный центр. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Градостроительный план участка площадью 1,43 га для возведения объекта выпустила Москомархитектура. Территория под объект располагается по адресу: Малинская улица, з/у 21.

«Организованные пространства для реализации социальных и культурных потребностей горожан необходимы для всех столичных районов. Они являются неотъемлемой частью в создании сбалансированной и многофункциональной городской среды. Общая площадь будущего общественного центра составит 21,5 тыс. кв. м», — сказала Княжевская.

Проект будет предусматривать дополнительные уличные элементы освещения, парковочные места для посетителей и отдельный подъезд к территории.