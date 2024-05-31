Юлиана Княжевская: в ТиНАО построят дом отдыха

Дом отдыха планируется возвести в Щаповском поселении ТиНАО, заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Объект появится в деревне Сатино-Русское по адресу: ул. Евгения Родионова, вл. 19.

«На земельном участке площадью 9,6 га за счет инвестора планируется возвести дом отдыха. В состав туристического комплекса войдут кафе, спортивные площадки, места для туризма, охоты и рыбалки общей площадью более 5,5 тыс. кв. м. Также предусмотрена организация парковки, зон рекреации, площадки для бань и беседок», — прокомментировала Княжевская.

Известно, что на сегодняшний день были внесены изменения в Правила землепользования и застройки.