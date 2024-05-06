Юлиана Княжевская: в Пресненском районе столицы появится пешеходный мост

В Центральном административном округе столицы за счет инвестора будет возведен пешеходный мост со стороны Шмитовского проезда, поделилась председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на ул. 3-ю Магистральную со стороны Шмитовского проезда, вл. 34. Протяженность павильона составит 21 м, а ширина — 3 м. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и четырех метров в ширину», — уточнила Юлиана Княжевская.

Она также прокомментировала, что, согласно выпущенному Москомархитектурой градостроительному плану земельного участка, мост будет находиться рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом. Это улучшит транспортную и пешеходную доступность на данном участке.