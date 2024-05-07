Юлиана Княжевская: в Басманном районе построят дом по программе реновации

В Басманном районе столицы возведут новостройку для переселения по программе реновации, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Объект появится по адресу: Старокирочный переулок, владение 6. Площадь земельного участка составляет 0,46 га.

«Басманный район отличает исторически сложившаяся архитектура, поэтому для нас важно, чтобы не только обновлялся его жилой фонд, но и сохранялся уникальный облик. В этой связи новые объекты возводятся с учетом имеющейся застройки», — уточнила Юлиана Княжевская.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. За прошлый год в городе было передано под заселение порядка 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тыс. человек.

Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.