Юлиана Княжевская: на юго-востоке столицы построят дом по реновации

На юго-востоке Москвы по квартальной застройке возведут жилой дом по программе реновации. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

В Москомархитектуре выпустили градостроительный план участка площадью 1,39 га, который располагается по адресу: улица Ставропольская, з/у 7.

«Новый дом расположится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от местной достопримечательности – музея-усадьбы “Люблино”, находящегося на территории одноименного парка», – уточнила Княжевская.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, всего на юго-востоке Москвы новоселье по реновации уже отпраздновали более 25,5 тыс. жителей в 9 районах – Южнопортовый, Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанский, Нижегородский, Люблино, Лефортово, Капотня и Кузьминки.

Всю информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru.

Данная программа была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей Москвы и предусматривает расселение 5 176 домов. В прошлом году в городе передали для заселения 59 домов и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы реновации.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В последние годы по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.