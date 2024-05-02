Юлиана Княжевская: Гостехнадзору построят новый офис на западе столицы

Административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) площадью 13 тыс. кв. м. возведут в Очаково-Матвеевском, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Здание площадью 13 тыс. кв. м. возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 га. Высота строения не превысит 20 м. Объект планируют разместить на западе города по адресу: Рябиновая ул., вл. 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки», — рассказала Юлиана Княжевская.

Функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями. Важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания соответствовали всем современным стандартам, добавила Юлиана Княжевская.