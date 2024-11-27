Юлиана Княжевская: еще один дом по реновации появится в Конькове

В столичном районе Коньково будет возведен еще один дом по программе реновации, заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Жилой дом будет расположен по адресу: ул. Введенского, з/у 17. На данный момент Москомархитектура выпустила градостроительный план данного участка.

«На территории площадью 0,9 га в районе Коньково возведут новостройку по программе реновации предельной площадью около 67,2 тыс. кв. м. Она будет расположена в пешей доступности от станции метро „Беляево“», — объяснила Княжевская.

Помимо этого, рядом с домом будет находиться благоустроенный парк со спортивными и игровыми площадками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации реновации в проекте бюджета на три года заложены 1,2 трлн рублей.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на сайте mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и включает в себя расселение порядка 5176 домов.