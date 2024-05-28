Яровая: граждане смогут выгодно продавать имущество, находящееся в залоге у банка

В Государственной Думе приняли во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданину по выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка. Сейчас его можно продавать только через аукцион или публичные торги, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Автор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая подчеркнула, что в настоящий момент гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продавать его только посредством публичных торгов и аукционов.

В таких случаях имущество продается по низкой цене. Кроме того, гражданин вынужден сам оплачивать услуги организатора торгов, а также платить исполнительный сбор в некоторых случаях.

Яровая уверена, что ипотечный договор всегда должен предоставлять человеку право на защиту вложенных финансов и распоряжение имуществом на выбранных условиях. Именно для того, чтобы договор ипотечного займа при изменении намерений не стал невосполнимой потерей, и были приняты поправки в законопроект.

Новый закон направлен на то, чтобы создать понятную правовую процедуру. По словам Яровой, банк будет давать своему клиенту четыре месяца, чтобы самостоятельно реализовать свое имущество. При этом будет установлена минимальная продажная цена. Это даст возможность гражданину продать жилье выгодно.

В случае, если гражданин успешно реализует жилье за четыре месяца, он сможет восполнить свои ранее понесенные затраты сверх той суммы, которую должен банку.

Яровая подчеркнула, что таким законом государство защитит интересы гражданина и окажет ему всестороннюю поддержку в выплате долгов на удобных условиях.