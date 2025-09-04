Ямочный ремонт выполнили на более чем 8,5 тыс кв м дорог в Солнечногорске

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич с рабочим выездом посетил городской округ Солнечногорск. Основная цель — оценка работ по благоустройству в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделили ямочному ремонту дорог в Ржавках, а также комплексному обновлению дворовых территорий и пешеходных зон в деревнях Толстяково и Радумля.

«По итогу выезда принято решение ускорить темпы производства работ, но подрядная организация заверила, что сейчас они усилятся. Поэтому к концу месяца посмотрим на результат», — подчеркнул заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

На сегодняшний день в городском округе выполнено благоустройство четырех из девяти пешеходных троп, отремонтировано семь дворов из девяти, а также почти на 72% от плана завершен ямочный ремонт картами — 8 591,16 кв. м из 11 968,80 кв. м.

«Благоустройство территорий проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, обновление внутриквартальных дорог, дворовых территорий и пешеходных зон является важным шагом к повышению комфорта и благополучия жителей нашего округа», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Все работы выполняются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», которая направлена на создание безопасной городской инфраструктуры, повышение качества жизни населения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.