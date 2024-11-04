«Известия»: съемное жилье в России может подорожать на 10%

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Ипотека и инфляция вызвала рост стоимости съемного жилья в России

Ипотека и инфляция вызвала рост стоимости съемного жилья в России, аренда квартир может подорожать на 10%, пишет газета «Известия» .

Цены на съемное жилье достигли рекордных показателей. В Москве аренда в среднем стоит 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. рублей, в нестоличных городах — 43 тыс. рублей, сказано в публикации издания.

При этом спрос на аренду также вырос до полутора раз.

На ситуацию повлияла отмена льготных программ на ипотеку. Изз-за высокой инфляции собственники жилья повышают стоимость аренды, считают авторы статьи.

Как считает генеральный директор компании Colife Invest Ольга Полетцкая, до конца года в Москве возможен рост до 10%.