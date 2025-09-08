Изъятие неиспользуемых земель: как происходит оценка «захламленности»

Закон о признаках неиспользования земли можно оценить как системный и поэтапный инструмент, направленный на борьбу с заброшенными участками, но содержащий значительные риски для нерадивых или невнимательных собственников. Он предусматривает длительные переходные периоды и четкие критерии оценки, рассказал РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Положительные аспекты, цели и механизмы

По словам эксперта, главная заявленная цель закона — не наказание, а стимуляция. Он призван побудить владельцев использовать землю по назначению, что должно повысить общий уровень благоустройства и решить проблему заброшенных территорий.

«Закон устанавливает конкретные, количественно измеримые признаки неиспользования (захламление >50%, сорняки выше 1 м, отсутствие построек в установленные сроки). Это снижает субъективизм при проверках», — рассказал Кандикудряков-Тигранн.

Также закон предусматривает длительные переходные периоды (3, 5, 7, 10 лет в зависимости от категории земли), что дает собственникам более чем достаточно времени для приведения участка в порядок или начала строительства. Это справедливый подход.

Специалист подчеркнул, что механизм воздействия не одномоментный. Он включает несколько ступеней: предостережение, предписание, административное дело и только затем — изъятие как крайняя мера. Это предоставляет собственнику множество возможностей исправить ситуацию без потери актива.

Потенциальные риски и проблемные места

Субъективная оценка «захламленности»: несмотря на количественный критерий (>50%), оценка того, что считается «хламом» или «сорняками», может трактоваться по-разному инспектором и собственником. Это может стать почвой для споров и злоупотреблений.

Высокая финансовая и административная нагрузка на собственника: закон фактически обязывает владельцев земель под ИЖС и застройку нести значительные финансовые затраты на строительство в строго отведенные сроки (5 и 7 лет), что может быть затруднительно для некоторых категорий граждан.

Риск изъятия из-за жизненных обстоятельств: хотя закон и предусматривает учет форс-мажоров (пожары, наводнения), другие серьезные обстоятельства (потеря работы, болезнь, экономический кризис) могут не быть приняты во внимание, что может привести к несправедливому лишению собственности.

Усиление административного давления: закон расширяет полномочия контролирующих органов (Росреестр, местная власть), что при недостаточном контроле за их деятельностью может привести к злоупотреблениям.

Итоговая оценка

Закон является необходимым и в целом продуманным шагом в условиях большого количества неосвоенных земель. Он балансирует между интересами государства (освоение территорий) и правами собственников, предоставляя им ample time (достаточное время) и предупреждения.

«Однако его эффективность и справедливость будут зависеть от правоприменительной практики: насколько гибко и взвешенно будут действовать контролирующие органы и суды, учитывая индивидуальные обстоятельства владельцев. Для добросовестных собственников, которые следят за своим участком или планомерно ведут строительство, закон не создаст никаких проблем. Для тех, кто годами забрасывал землю или приобрел ее исключительно для спекуляции, он станет серьезным стимулом к действию или причиной потери актива», — заключил эксперт.