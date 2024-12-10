Иванов: В Одинцовском округе обновили и построили 3 школы и 8 детсадов с 2021 года

В рамках исполнения наказов народной программы с 2021 года в Одинцовском округе были модернизированы и построены школы, в том числе и в густонаселенных районах. Об этом сообщает пресс-служба секретаря МОП «Единая Россия», главы Одинцовского округа Андрея Иванова.

Модернизирована Введенская школа № 3 в Звенигороде. Образовательное учреждение было открыто в 60-х годах прошлого века и не удовлетворяло современным требованиям.

Сдан в эксплуатацию самый большой образовательный центр в Подмосковье — «Багратион». Он находится в ЖК «Гусарская Баллада», проект считался одним из наиболее проблемных: до ввода его в строй ребята из многотысячного микрорайона тратили несколько часов на дорогу до школы.

Еще одним важным этапом стала реконструкция специальной школы имени А. В. Фурагиной в Старом Городке. Благодаря обновлению в школе созданы все возможности для социализации выпускников.

Дошкольники округа получили два детских сада в Новоивановском и детский садик на 400 мест в микрорайоне Новая Трехгорка. Новый детский сад в Кубинке на 330 мест в поселке снял проблему очереди в детсады детей от 2 до 7 лет. Всего за эти годы в Одинцовском городском округе построено 8 детских садов. После капремонта отремонтирован детский сад № 65 в Одинцово.

Контроль работ выполнялся в рамках партийного проекта «Новая школа». При поддержке Президента по инициативе партии «Единая Россия» программа капитального ремонта объектов образования продлена до 2030 года и расширена на общежития колледжей и вузы.

«Единая Россия» предлагает снизить бюрократическую нагрузку на преподавателей колледжей и техникумов: педагоги не будут тратить время на заполнение избыточной отчетности и смогут больше времени уделять наставничеству.

В 2024 году завершен капитальный ремонт школы им. Пронина в Звенигороде и капитальный ремонт Большевяземской школы, открыт новый корпус школы для особенных детей «Надежда» и другие образовательные объекты. Процесс строительства и ремонта находится на депутатском контроле партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.