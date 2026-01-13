Иван Щербаков: в центре столицы отремонтируют жилой дом 1874 года

Согласован проект капремонта многоквартирного дома XIX века на улице Пречистенке в Москве, сообщил председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Объект расположен по адресу: ул. Пречистенка, д. 17/9.

Пятиэтажный доходный дом был возведен в 1874 году по проекту архитектора Александра Обера на месте деревянных построек, входивших в ансамбль городской усадьбы XVIII века. После революции архитектурный облик здания претерпел значительные изменения, но оно сохранило свое первоначальное назначение: сейчас это жилой дом на 44 квартиры.

«Проектные решения предполагают ряд наружных и внутренних работ, направленных в том числе на повышение теплозащиты объекта. Все работы, согласно документации, проведут без изменений объемно-планировочных решений и архитектурно-художественных особенностей здания», — уточнил Щербаков.

Специалисты проведут локальные восстановительные работы в местах прохождения инженерных коммуникаций, отремонтируют стены и потолки в подъездах с заменой штукатурного слоя, приведут в порядок оконные и дверные откосы.

Фасады здания расчистят от загрязнений и старых красок, обработают антисептическими средствами, после чего заново оштукатурят и покрасят. На крыше здания заменят кровельное покрытие и защитное ограждение, приведут в порядок чердачные помещения.