Иван Щербаков: в Северном Медведкове проведут капремонт 4 домов

Государственную экспертизу прошли четыре комплекта документации по капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Северное Медведково. Это здания 1968–1990 годов постройки, рассказал председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Утверждены проекты капремонта в жилых домах по следующим адресам: проезд Шокальского, д. 26; проезд Шокальского, д. 69; Студеный проезд, д. 1, к. 1; Полярная улица, д. 52, к. 4.

«В зависимости от проекта в них отремонтируют фасады, места общего пользования и кровлю, а также заменят окна в подъездах и экраны лоджий в квартирах», — отметил Щербаков.

В 16-этажном доме на Шокальского 26 приведут в порядок технический этаж и кровлю: заменят покрытие, надстройки и установят новые ограждения.

В двух 14-этажных зданиях — Шокальского, 69 и Студеный проезд, 1, корпус 1 — выполнят восстановительные работы после замены инженерных сетей в квартирах и местах общего пользования.

В 9-этажном доме на Полярной улице 52, корпус 4, обновят фасады: старую отделку удалят, поверхности заново оштукатурят и покрасят. Также заменят металлические экраны лоджий и отремонтируют полы. В общедомовых помещениях установят новые окна, а также заменят дверные блоки при входе в подъезды, мусорокамеры, технические помещения и выходы на крышу.

По словам заместителя генерального директора ФКР Москвы Павла Рябоненко, капремонт каждого московского многоквартирного дома требует от специалистов высокой квалификации и ответственного подхода.

«Для проведения мероприятий по ремонту каждого жилого здания специалисты ФКР разрабатывают индивидуальный проект, в котором учитываются все конструктивные особенности здания и степень износа конструкций. Также при этом подбираются самые современные отечественные материалы и технологии», — сказал Рябоненко.