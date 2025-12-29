Иван Щербаков: в Обручевском районе построят ЖК

Согласован проект жилого комплекса для строительства по адресу: Старокалужское шоссе, з/у 64. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласно проекту, комплекс будет состоять из двух разновысотных жилых корпусов с двухуровневым паркингом. Также в состав объекта входит двухэтажный блок, в котором разместятся торговые помещения с дополнительной инфраструктурой», — отметил Щербаков.

Он уточнил, что жилой комплекс возведут на участке, свободном от застройки.

Один из жилых корпусов выполнен в проекте как башня со ступенчатым верхом. Второй корпус получит скатное завершение. Оба здания будут связаны общим стилобатом и подземными этажами. На подземных уровнях организуют автостоянку на 270 мест, кладовые и технические помещения.

Всего в жилом комплексе планируется 618 квартир, включая двухуровневые, причем некоторые из них будут оборудованы частными террасами. Суммарная площадь жилых помещений составит более 41 тыс. кв. м.

В рамках проекта запланировано и полное благоустройство прилегающей территории. Здесь создадут внутренний двор с площадками для детей и занятий спортом, а также зоны для спокойного отдыха.

Комплекс будет построен в районе с устоявшейся инфраструктурой. Участок обладает хорошей транспортной доступностью, окружен развитой сетью улиц, включая такие крупные магистрали, как Ленинский проспект и Профсоюзная улица. Поблизости расположены две станции метрополитена, остановки общественного транспорта, детские и взрослые поликлиники, школы, детские сады и иные социально-образовательные объекты.