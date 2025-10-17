Иван Щербаков: в столичном Конькове появится еще один ЖК по реновации

В московском районе Коньково был согласован проект жилого дома в рамках программы реновации, который расположится по адресу: микрорайон 6, зона № 2.3, сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Новое здание возведут на месте расселенных пятиэтажек.

«Согласно проекту, в районе Коньково в рамках программы реновации построят жилой дом, состоящий из четырех корпусов. В общей сложности в нем запроектировано 1049 квартир. Все они будут сданы с отделкой, выполненной с использованием современных долговечных материалов, отвечающих стандартам программы», — отметил Щербаков.

Более 5 тыс. кв. м на первых этажах нового ЖК займут нежилые помещения. Здесь могут открыться магазины, аптеки, кафе, центры госуслуг и прочие объекты инфраструктуры. Там же оборудуют входы в жилые секции с вестибюлями, помещениями для колясок и комнатами консьержей.

Подземный паркинг сможет вместить 224 автомобиля, а на прилегающей территории дополнительно обустроят наземную автостоянку на 95 машино-мест.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по реновации заселили еще 14 новостроек.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей мегаполиса и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».