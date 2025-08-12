Иван Щербаков: в Черемушках согласован проект еще одного дома по реновации

«Согласно проекту, на Перекопской улице построят жилой комплекс из трех корпусов, в котором будет 447 квартир. Он появится на месте трех расселенных по программе реновации домов», — отметил Щербаков. Первый и второй корпуса будут состоять из одной секции каждый, а третий — из двух Г-образных. Между зданиями запланирована одноэтажная пристройка для общественных помещений и арочный проход. Входы в жилую часть расположат на уровне земли с просторными вестибюлями, позволяющими заходить как со стороны улицы, так и со двора. Все общие зоны оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан. В рамках проекта благоустроят прилегающую территорию: высадят зеленые насаждения, обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет. Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».