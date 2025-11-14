Иван Щербаков: В Бескудниковском районе возведут дом по реновации

Москомэкспертизой согласован проект нового жилого здания в рамках программы реновации, который расположится по адресу: Бескудниковский бульвар, з/у № 46. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласно проекту, дом планируют возвести на месте двух снесенных пятиэтажек в рамках программы реновации. В новостройке запроектировано 513 квартир. Первый этаж будет нежилым: его отведут под общественное и коммерческое использование», — отметил Щербаков.

Все квартиры будут сдаваться с выполненной чистовой отделкой, полностью подготовленными для проживания: в них установят сантехническое оборудование и остеклят лоджии. Для отделочных работ применят современные, долговечные и стойкие к износу материалы.

Пространства нежилого назначения на первом этаже предусматривают свободную планировку с опцией объединения помещений. Также на первом этаже организуют входные группы в жилые подъезды, где разместятся колясочные и помещения для консьержей.

В соответствии с проектом, в зонах общего пользования создадут безбарьерную среду для комфорта маломобильных жителей и родителей с колясками. Территорию вокруг дома комплексно благоустроят и озеленят.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».