Иван Щербаков: три старинных жилых дома отремонтируют в Тверском районе

Согласованы проекты капремонта домов, расположенных по адресам: Тихвинский переулок, д. 9, стр. 1, улица Палиха, д. 7-9, к. 5, улица Петровка, д. 28, стр. 1. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), Иван Щербаков.

«Ремонты пройдут в трех многоквартирных домах, построенных в первой трети ХХ века. В зависимости от объекта, проекты предполагают проведение наружных и внутренних работ, направленных на поддержание и модернизацию эксплуатационных характеристик старинных зданий», — отметил Щербаков.

К примеру, в здании 1912 года постройки (шесть этажей), расположенном в Тихвинском переулке, а также в пятиэтажном доме 1928 года на улице Палиха запланирована замена внутренних инженерных сетей. После этого строителям предстоит провести локальный восстановительный ремонт в квартирах, подъездах, а также в подвальных помещениях и электрощитовых.

Помимо этого, рабочие займутся обновлением фасадов: будет выполнена расчистка поврежденной штукатурки, проведена антигрибковая обработка стен с последующим нанесением новой штукатурки и окрашиванием. Декоративные элементы подвергнутся очистке от загрязнений и старой краски, специалисты восстановят утраченные части и дополнят их в местах повреждений.

На балконах, не имеющих остекления, проведут замену гидроизоляции, стяжки и керамической плитки, приведут в порядок торцевые и нижние поверхности плит. С металлических ограждений удалят старые покрытия, обработают их составами против коррозии и нанесут свежую краску. Козырьки и площадки входных групп также будут отремонтированы.

Что касается трехэтажного строения 1900 года на Петровке, 28, то здесь планируется косметический ремонт парадных. Специалисты очистят проблемные фрагменты штукатурки на потолках и стенах, после выравнивания поверхностей их окрасят заново. Также будет заменена стяжка полов, затем их покроют керамогранитной плиткой и закрепят плинтусы.

Металлические лестничные ограждения выправят в деформированных местах, удалят с них старые слои краски и окрасят заново, дополнительно установив новые поручни из дерева. Ступени отшлифуют и покроют специальной полиуретановой пропиткой. Помимо этого, во всех трех подъездах будут смонтированы современные почтовые ящики.