Иван Щербаков: согласованы проекты капремонта семи домов в Таганском районе

Согласованы проекты капитального ремонта семи многоквартирных домов в Таганском районе. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Дома располагаются по адресам: Нижегородская улица, д. 1А и 14, к. 2; Библиотечная улица, д. 27; Новорогожская улица, д. 5; Волгоградский проспект, д. 3, 4 и 11.

«Согласованные проекты предполагают проведение капитального ремонта в семи многоквартирных домах 1958–1989 годов постройки. На всех объектах специалисты отремонтируют кровли. Также в зависимости от состояния каждого здания в них заменят инженерные коммуникации, обновят фасады и технические помещения», – рассказал Щербаков.

В двух домах — на Нижегородской улице, 1А, и на Новорогожской улице, 5 — отремонтируют фасады и кровлю. В первом здании восстановят керамическую облицовку, защитный бетонный слой карнизов и балконных плит, а также обновят входные группы. Во втором — помимо фасада и крыши, полностью заменят системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.

В зданиях по адресам: Нижегородская улица, 14, к. 2, а также Волгоградский проспект, д. 3 и 11 — полностью модернизируют инженерную инфраструктуру: сменят стояки и магистральные трубы водоснабжения, канализации и отопления, обновят электропроводку, приведут в порядок мусороприёмные камеры, отремонтируют чердаки, постелят новую кровлю и восстановят отделку после прокладки коммуникаций. Для дома № 11 дополнительно предусмотрены работы в электрощитовых и подвалах.

В домах на Библиотечной улице, 27, и Волгоградском проспекте, 4, отремонтируют подвалы и кровельные надстройки. Специалисты заменят окна и двери в техпомещениях, обновят покрытие и ограждения кровли. Также поменяют внутридомовые инженерные системы и проведут локальный восстановительный ремонт.