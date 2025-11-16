Фото - © Строительный кран у здания Центральной районной больницы в Балашихе 2025/Медиасток.рф

сегодня в 10:35

Иван Щербаков: согласован проект ЖК по реновации в Головинском районе

Согласован проект жилого комплекса в рамках программы реновации, рассчитанного на 772 квартиры, который появится на севере Москвы, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Строительство будет вестись по адресу: улица Флотская, з/у 66/1, 66/2, 66/3, 68, — там ранее находились 4 расселенных дома.

«Проект предполагает строительство трех разновысотных корпусов на участке площадью более 2,4 га. Для этих целей снесут включенные в программу реновации пятиэтажки. В жилом комплексе будет 772 квартиры, в том числе специально оборудованные для комфортной жизни маломобильных граждан», — отметил Щербаков.

Согласно проекту, жилая площадь комплекса достигнет примерно 76,6 тыс. кв. м. Все квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой, а для строительно-отделочных работ закупят современные, безопасные и долговечные материалы.

На первых этажах каждой секции предусмотрены помещения коммерческого и общественного назначения. В перспективе там можно будет открыть магазины, сервисные пункты, заведения общепита и другие объекты, а на период заселения будет функционировать центр информирования жителей о переезде по программе реновации.

Территорию вокруг домов комплексно благоустроят и озеленят: во дворах обустроят спортивные и детские игровые площадки, высадят деревья и декоративные кустарники.

Новые корпуса гармонично интегрируют в существующую развитую инфраструктуру района. В шаговой доступности от места строительства находятся парковые зоны, поликлиники, школы и детские сады.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».