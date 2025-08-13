сегодня в 07:20

Иван Щербаков: согласован проект жилого дома по реновации в Тимирязевском районе

Согласован проект жилого дома по программе реновации по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«В Тимирязевском районе появится новый жилой дом на 368 квартир. Его построят по программе реновации на месте двух расселенных пятиэтажек. Проект дома согласован и соответствует современным градостроительным нормам», — сообщил Щербаков.

Здание будет включать два жилых корпуса. Первые этажи отведены под коммерческие и общественные помещения, а в одном из них разместится Центр информирования о программе реновации.

На первом этаже обустроят вестибюли с тамбурами, помещения для консьержей и хранения колясок. Часть квартир спроектирована с учетом потребностей маломобильных жителей, а в общественных зонах создадут безбарьерную среду.

Проект полностью отвечает современным нормам пожарной безопасности. В доме предусмотрена незадымляемая лестница, а лифтовые холлы отделены от коридоров противопожарными дверями. Во всех помещениях, включая квартиры, установят автоматическую систему пожарной сигнализации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».