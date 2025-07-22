Иван Щербаков: согласован проект жилого дома по реновации в районе Марьина Роща

Согласован проект жилого дома по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек по адресу: Анненская улица, земельный участок № 9. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту в районе Марьина Роща построят дом по программе реновации. Это будет трехсекционное здание на 380 квартир с нежилым первым этажом», — сказал Иван Щербаков. На первом этаже разместят помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы. Одно из них будет отведено Центру информирования населения для помощи участникам программы реновации в оформлении документов.

Также здесь предусмотрены входные группы жилой части со сквозными вестибюлями — с выходами на улицу и во двор.

Дом будет возведен с учетом принципов безбарьерной среды: входы в подъезды, проходы в вестибюли, лифтовые холлы и другие помещения спроектированы без порогов, а часть квартир адаптирована для маломобильных жильцов.

После завершения строительства территорию вокруг дома озеленят и благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Хорошево-Мневниках. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».